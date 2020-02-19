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"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами мошенников

В "Роскачестве" выяснили, что бухгалтеры и финансисты являются самой уязвимой группой для сетевых мошенников. Эксперты дали несколько советов, которые позволят уберечься от зловредной почты и ПО.

Как сообщают представители "Роскачества", интернет-мошенники испытывают наибольший интерес по отношению к сотрудникам компаний или организаций, которые работают с ценными бумагами и денежными средствами. По этой причине специалисты призывают бухгалтеров, финансистов, секретарей и сотрудников коммерческих отделов проявлять особенную осторожность во время работы в Сети. Вредоносная программа может вполне прятаться в прикрепленном к письму архиве.

Для завлечения жертвы хакеры зачастую используют ключевые слова, вроде "документы", "заказ", "ордер", "срочно", "пароль" и так далее. В том случае, если у человека возникают сомнения относительно подлинности электронного письма - необходимо проверить адрес отправителя и указанную внизу контактную информацию. Нужно также обратить внимание на грамотность и не отправлять личные данные с банковскими реквизитами по почте. Кроме того, эксперты отговаривают офисных работников от перехода по подозрительным ссылкам.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:26

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