"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами мошенников





Как сообщают представители "Роскачества", интернет-мошенники испытывают наибольший интерес по отношению к сотрудникам компаний или организаций, которые работают с ценными бумагами и денежными средствами. По этой причине специалисты призывают бухгалтеров, финансистов, секретарей и сотрудников коммерческих отделов проявлять особенную осторожность во время работы в Сети. Вредоносная программа может вполне прятаться в прикрепленном к письму архиве.Для завлечения жертвы хакеры зачастую используют ключевые слова, вроде "документы", "заказ", "ордер", "срочно", "пароль" и так далее. В том случае, если у человека возникают сомнения относительно подлинности электронного письма - необходимо проверить адрес отправителя и указанную внизу контактную информацию. Нужно также обратить внимание на грамотность и не отправлять личные данные с банковскими реквизитами по почте. Кроме того, эксперты отговаривают офисных работников от перехода по подозрительным ссылкам.