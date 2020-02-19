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Жители России хотят получать вторую пенсию

В России 78% людей хотят получать в дополнении к государственной корпоративную пенсию. Февральские опрос с участием 2500 добровольцев старше 18 лет проведен специалистами НПФ Сбербанка и сервиса Работа.ру.

36% респондентов полагают, что вторая пенсия должна быть выше 30 тыс. рублей, 20% согласны получать 20-30 тыс. рублей. 6,4% россиян рассказали, что сами начали формировать будущее пособие по договоренности с работодателем. 32% знают о действии корпоративных программ, но их наличие в конечном счете не влияет на выбор вакансии.

Ранее Эдита Пьеха призналась в получении двойной пенсии. Благодаря титулу «Почетный шахтер» певице положена дополнительная надбавка.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:05

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