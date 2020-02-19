Жители России хотят получать вторую пенсию
В России 78% людей хотят получать в дополнении к государственной корпоративную пенсию. Февральские опрос с участием 2500 добровольцев старше 18 лет проведен специалистами НПФ Сбербанка и сервиса Работа.ру.
36% респондентов полагают, что вторая пенсия должна быть выше 30 тыс. рублей, 20% согласны получать 20-30 тыс. рублей. 6,4% россиян рассказали, что сами начали формировать будущее пособие по договоренности с работодателем. 32% знают о действии корпоративных программ, но их наличие в конечном счете не влияет на выбор вакансии.
Ранее Эдита Пьеха призналась в получении двойной пенсии. Благодаря титулу «Почетный шахтер» певице положена дополнительная надбавка.
36% респондентов полагают, что вторая пенсия должна быть выше 30 тыс. рублей, 20% согласны получать 20-30 тыс. рублей. 6,4% россиян рассказали, что сами начали формировать будущее пособие по договоренности с работодателем. 32% знают о действии корпоративных программ, но их наличие в конечном счете не влияет на выбор вакансии.
Ранее Эдита Пьеха призналась в получении двойной пенсии. Благодаря титулу «Почетный шахтер» певице положена дополнительная надбавка.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:05