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"Гнать метлой!": Юлия Ефременкова резко высказалась про Курбана Омарова

Вопрос, заданный Юле Ефременковой, похоже, стали задавать каждому известному человеку, который в курсе состояния дел в семье Ксении Бородиной. Юля волей-неволей высказала свое мнение, как надо поступать с неработающим супругом, все время которого посвящено дрессуре кота Шантика.


Не очень понятно, знает ли Юля уже приевшуюся многим шутку или решила на самом деле дать совет. Но маловероятно, чтобы Ксения Бородина оценила её совет. Например, Ефременкова согласна принять мужа, который постоянно сидит дома. Правда, при условии, что он имеет постоянный доход. В случае же, если супруг просто ничем не хочет заниматься, а его жена вынуждена подыскивать несколько работ, то с таким жить она однозначно не советует.

"Если у мужа есть бизнес или какой-то доход и при этом его семья не испытывает нужду и жена не пашет на 2-3 работах, то пусть тренирует в своё удовольствие. Но если он сидит на вашей шее, гнать его поганой метлой!" - заявила Ефременкова.


"Гнать метлой!": Юлия Ефременкова резко высказалась про Курбана Омарова

Не является большим секретом, что муж Бородиной как раз из первых. Кажется, его полностью устраивает, что его обеспечивает любящая жена. Хотя пока ему удаётся держать это в тайне. Именно поэтому Ксюша должна участвовать в нескольких телепроектах , чтобы зарабатывать деньги для семьи.

Комментарии телезрителей разделились. Если одни поддержали Ксению Бородину с её непростой ситуацией, то другие однозначно не стали бы продолжать подобную семейную жизнь.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:15

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