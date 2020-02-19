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Эксперты назвали переносящие пневмонию, туберкулез, менингит купюры

Эксперты из НИЦ по вопросам эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи назвали купюры, чаще всего переносящие туберкулез, пневмонию, менингит. Оказалось, не деньгах живут десятки опасных микроорганизмов.
Эксперты назвали переносящие пневмонию, туберкулез, менингит купюры

В России самыми «грязными» признаны банкноты номиналом в 50 рублей. Эксперты нашли на них более 30 видов бактерий и вирусов. Опаснее российских денег оказались однодолларовые банкноты, содержащие около 400 штаммов патогенных микроорганизмов. Самыми «страшными» для человеческого здоровья признаны бразильские реалы – более 3000 микробов, яиц паразитов, грибных споров, следов опиатов.

Бумажные деньги состоят из целлюлозы, являющейся питательной средой для бактерий. Некоторые виды могут сохраняться на банкнотах около двух месяцев. В этом плане более безопасны пластиковые карты и монеты, на которых активность организмов не превышает двух недель.

Ученые из Гонконга обвинили наличные в распространении заболеваний с одного континента на другой. Многие штаммы становятся устойчивыми к антибиотикам и не поддаются лечению. Для защиты населения от пандемии каждая страна использует свои меры защиты, например, в Китае из-за вспышки коронавируса бумажные деньги изымают из оборота. В Японии банкоматы нагревают купюры до 200 градусов , что позволяет уничтожить все бактерии. В Австралии стали выпускать пластиковые купюры, передает LIVE24.

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Общество
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:00

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