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Жена Александра Самойлова подала на развод после очередной измены супруга

Александр Самойлов был заснят собственным сыном в квартире любовницы. Жена актера Ирина Аверина уже прощала ему измены, но в этот раз подала на развод.

Александр Самойлов уже много лет находится в браке, в котором имеет троих детей. Ранее артист уже признавался супруге в двух изменах и давал обещание больше никогда не заводить любовниц, но недавно его сын Аркадий заснял на видео отца, который находился в квартире другой девушки. Возлюбленная звезды Ирина Аверина сразу же вызвала его на полиграф в студию программы «На самом деле», но Самойлов отказался проходить проверку, сославшись на плохое самочувствие.

В ток-шоу Аверина рассказала, что муж позвонил ей и сообщил о планах задержаться на работе, и уже тогда у нее возникли первые подозрения. От коллег артиста ей стало известно, что Александр Самойлов уходил со съемочной площадки в компании напарницы Литы, у которой пара была в гостях несколько раз. На звонки они оба не отвечали. Тогда супруга актера вместе с сыном поехала к ней в квартиру. По приезду туда дверь тоже никто не открыл. Аверина попросила Аркадия позвонить папе и услышала за дверями рингтон его мобильного. Лита жила на втором этаже, поэтому с улицы можно было рассмотреть происходящее в квартире девушки. Сын артиста увидел, что отец курил возле окна, и взял в руки камеру.

Александр Самойлов тоже появился в студии программы и высказал сожаление о том, что ранее признался в неверности жене, потому что после этого она то и дело подозревает его в изменах. Лита согласилась на полиграф и рассказала, что в тот день актер находился в гостях у нее с мужем, однако детектор лжи показал, что третьего лица в квартире не было. Эксперты сделали вывод, что проблемы со здоровьем Самойлова это лишь отговорка, чтобы не проходить проверку. Полиграфолог не сомневался в очередной измене артиста.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 08:57

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