Юрий Антонов отмечает 75-летие: Лучшими друзьями певца стали коты





В годы СССР Юрий Михайлович считался одним из самых состоятельных музыкантов. Артист сам неоднократно признавался, что только на авторских отчислениях получил более 1 млн рублей.Антонов ведет активную борьбу с аудиопиратами. Певец лично ходил на московский рынок «Горбушку», чтобы поймать продавцов нелицензионных товаров. В случае выявление такой продукции музыкант разбивал весь контрафакт. Киоскеры были сильно напуганы и прятали под прилавки диски Юрия Михайловича, продавая записи только по запросу. Даже такие предосторожности не спасали продавцов, так как находчивый артист брал на «рейды» товарищей, игравших роли покупателей.Антонов планируется судиться с американской корпорацией Apple, без разрешения выкладывавшей его песни на iTunes. Свой ущерб исполнитель оценивает в 450 млн рублей.Юрий Михайлович умудрялся выигрывать все публичные суды, от дел по защите репутации до громкого нападения байкера. В первом случае музыкант отсудил 20 тыс. рублей, во втором – 230 тыс. рублей.Не все фанаты Антонова знают, что он пробовал себя в кино. В 1983 году на экраны вышла короткометражная картина с его участием «Незнакомая песня». Начинающий актер сыграл музыканта, исполняющего песню «Снегири». В аналогичном амплуа он появлялся в нескольких фильмах, а в работе «Куда он денется» режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича сыграл самого себя.Народный артист России считается самым закрытым певцом. Он предпочитает молчать о личной жизни, семье, детях. Известно, что музыкант трижды был женат, но все браки закончились разводом. Сейчас его жены живут за рубежом – во Франции, Хорватии, США. Юрий Михайлович является отцом двоих детей – сына Михаила и дочери Людмилы. Своими лучшими друзьями знаменитость считает котов. Домашние питомцы часто появляются с ним в студии звукозаписи.Первую заработную плату в размере 60 рублей музыкант получил в 14 лет. Уже в столь юном возрасте он играл на аккордеоне и возглавлял хор в депо.В 1964 году исполнитель песни «Аэропорт» отправился на первые гастроли, за которые получил огромные по тем временам деньги – 400 рублей. Белорусский певец Виктор Вуячич обратил внимание на талантливого артиста и пригласил в ансамбль «Тоника». В 70-е он основал свой коллектив «Магистраль».В 1981 году Антонов стал самым популярным певцом. Каждая его новая песня мгновенно становилась шлягером: «Двадцать лет спустя», «Маки», «Под крышей дома твоего».Юрий Михайлович жил неплохо, хотя его концертная ставка составляла всего 30 рублей. Администраторы платили ему неофициально еще по 400 рублей, а ежемесячный размер гонорара составлял 15 тыс. рублей. Музыкант признавался, что расходовал около 1000 рублей в месяц на поход с девушкой в ресторан, обновление гардероба, а остальные деньги хранил в Сбербанке.В 1997 году певец построил 3-этажный особняк в Переделкино. В доме имеются бильярдная, тренажерный зал, студия звукозаписи. В 2011 году артист с 4-мя собаками и 12-ю кошками переехал в 3-уровневый коттедж на Грибово.В 2016 году Антонов попал в больницу с серьезным пищевым отравлением. В прессе появились слухи, что истинной причиной его госпитализации является инфаркт. Музыкант не подтвердил информацию. Известно, что после болезни он стал плохо слышать правым ухом.Спустя год после выписки из клиники артист снова стал жаловаться на плохое здоровье. Юрий Михайлович был вынужден отменить гастроли и отклонить все поступившие предложения об участии в телевизионных проектах. Несмотря на проблемы, в 2018 году музыкант представил поклонникам новый альбом, получивший название «Дорога к морю».Маэстро продолжает посещать различные телешоу. Недавно он стал гостем передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, а потом дал развернутое интервью в программе «Мой герой» Татьяны Устиновой. Несмотря на возраст, Антонов остается кумиром для молодежи и стершего поколения. Его песни перепевают современные исполнители, что еще раз доказывает, музыкант обладает невероятным талантом, переоценить который просто невозможно.В последнее время Антонов не пишет новые песни, но перезаписывает старые хиты, так как в них затронуты темы, которые останутся актуальными для любого поколения. С 2009 года он является членом жюри популярного молодежного конкурса «Новая волна».