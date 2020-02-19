Адель сорвалась на журналистов в машине после свадьбы подруги
Певица Адель устроила истерику в машине из-за назойливых папарацци. Инцидент произошел после окончания свадьбы ее близкой подруги.
Адель посетила торжество своей приятельницы Лоры Докрил, где веселилась вместе с остальными гостями и даже спела для новобрачных. Мероприятие проводилось в закрытом режиме, поэтому журналисты не смогли проникнуть в центр событий. Папарацци ждали исполнительницу на выходе, но, покидая праздник, она закрывала лицо шляпкой, всем видом показывая, что не намерена давать комментарии. Репортеры не обратили на это внимание. Тогда терпение звезды лопнуло, и она закатила истерику в машине, посылая назойливых фотографов жестами и крича оскорбления в их адрес.
У журналистов все же получилось запечатлеть похудевшую на 45 килограмм певицу, однако не удалось получить комментарий по этому поводу.
Адель посетила торжество своей приятельницы Лоры Докрил, где веселилась вместе с остальными гостями и даже спела для новобрачных. Мероприятие проводилось в закрытом режиме, поэтому журналисты не смогли проникнуть в центр событий. Папарацци ждали исполнительницу на выходе, но, покидая праздник, она закрывала лицо шляпкой, всем видом показывая, что не намерена давать комментарии. Репортеры не обратили на это внимание. Тогда терпение звезды лопнуло, и она закатила истерику в машине, посылая назойливых фотографов жестами и крича оскорбления в их адрес.
У журналистов все же получилось запечатлеть похудевшую на 45 килограмм певицу, однако не удалось получить комментарий по этому поводу.