На новом фото у Анастасии Волочковой "поплыло" лицо из-за фотошопа
Анастасию Волочкову на протяжении жизни часто высмеивают за любовь к фоторедакторам. В этот раз она перестаралась с эффектами и до неузнаваемости поменяла свое лицо, уверены фанаты.
Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию с празднования дня рождения своего PR-директора Наталии Ракицкой. Фанаты полагают, чтобы на фоне остальных женщин казаться более высокой, балерина решила вытянуть фигуру, но немного перестаралась с фоторедактором. Лицо артистки сплющилось, а заодно поплыл и потолок, находившийся сзади, что и говорит о наличии ретуши на кадре. Комментирование снимка звезда предусмотрительно ограничила.
Ранее Волочкова показала публике новое окрашивание, ради которого посреди ночи вызвала на дом профессионального стилиста.
Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте выложила фотографию с празднования дня рождения своего PR-директора Наталии Ракицкой. Фанаты полагают, чтобы на фоне остальных женщин казаться более высокой, балерина решила вытянуть фигуру, но немного перестаралась с фоторедактором. Лицо артистки сплющилось, а заодно поплыл и потолок, находившийся сзади, что и говорит о наличии ретуши на кадре. Комментирование снимка звезда предусмотрительно ограничила.
Ранее Волочкова показала публике новое окрашивание, ради которого посреди ночи вызвала на дом профессионального стилиста.