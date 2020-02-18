Аналитики составили типичный портрет россиянина с ипотекой
В Департаменте аналитики портала banki.ru составили портрет типичного россиянина, который берет ипотечный кредит. Представители банков на основании внутренних данных сообщили о примерно одинаковых показателях.
Чаще всего в ипотеке нуждаются многодетные семьи. Средний возраст заявителя 33 года, а ежемесячный платеж, который он совершает, равняется 22 тыс. рублей, при этом сумма первого взноса составляет 30%. Гасят кредит россияне в среднем за 17,9 лет.
Согласно предыдущей статистике ЦБ РФ, интерес жителей к ипотечному кредитованию снизился на 13,8%. Чаще всего в банк обращались граждане Москвы и области, а меньше всего заявлений поступало в Чечне.
Несколько дней назад сообщалось о том, что Удмуртия и ПСБ заключили соглашение по программам льготной ипотеки для бюджетников.
Чаще всего в ипотеке нуждаются многодетные семьи. Средний возраст заявителя 33 года, а ежемесячный платеж, который он совершает, равняется 22 тыс. рублей, при этом сумма первого взноса составляет 30%. Гасят кредит россияне в среднем за 17,9 лет.
Согласно предыдущей статистике ЦБ РФ, интерес жителей к ипотечному кредитованию снизился на 13,8%. Чаще всего в банк обращались граждане Москвы и области, а меньше всего заявлений поступало в Чечне.
Несколько дней назад сообщалось о том, что Удмуртия и ПСБ заключили соглашение по программам льготной ипотеки для бюджетников.
Экономика
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:25