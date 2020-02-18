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Оксана Самойлова родила сына рэперу Джигану

Известная модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. О рождении долгожданного сына сообщил отец малыша на своей странице в Instagram.
Оксана Самойлова родила сына рэперу Джигану

Супруги воспитывают троих дочерей, однако сегодня их семья стала больше на одного человека. В семье родился мальчик, о котором Оксана Самойлова и Джиган мечтали достаточно долго. Рэпер в новой публикации в соцсети опубликовал снимок с родзала, на котором запечатлен с долгожданным наследником на руках. Также счастливый отец сообщил, что сына назвали Давидом.

Примечательно, что сегодня Оксана Самойлова сообщала своим подписчикам, что должна родить до 23 февраля, успокаивая волнующихся фанатов. Также модель за несколько недель до родов отправилась в США, а после обследований было принято решение о проведении кесарева сечения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:56

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