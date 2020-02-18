Владимир Кузьмин отпразднует юбилей концертом в Crocus City Hall





Кузьмин во время выступления не только сыграет уже давно полюбившиеся многим хиты «Я не забуду тебя», «Нет, я не верю», «Моя любовь», «Когда меня ты позовешь», но и порадует поклонников свежим репертуаром с нового диска «Дурная репутация», который певец выпустил в ушедшем году.Владимир Кузьмин начинал свой творческий путь в самом популярном в СССР ВИА − «Самоцветы», позже рокер солировал в группах «Динамик» и «Карнавал». В течение карьеры он издал 28 альбомов, 10 из которых были записаны за последние 15 лет. Песни, автором которых является музыкант, исполняют звезды отечественной эстрады: Юрий Антонов, Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и другие.