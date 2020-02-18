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Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе в "Вечернем Урганте"

Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе, которая прозвучала в эфире шоу "Вечерний Ургант". Телеврач впервые села в прямом эфире за фортепиано, чтобы аккомпанировать себе.
Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе в "Вечернем Урганте"

Елена Малышева в традиционной для себя манере показала зрителям Первого канала, как распространяется пугающий многих жителей разных стран коронавирус. Затем в компании с Иваном Ургантом ведущая програм "Здоровье" и "Жить здорово!" спела песню, которую автор шоу назвал "памяткой для профилактики опасной инфекции", а также "брошенной творческой бомбой в коронавирус". Соответствующий ролик за короткое время собрал множество просмотров.

В беседе с журналистами «НьюИнформ» Елена Малышева успокоила жителей России, отметив, что в стране эпидемии коронавируса нет, как нет ни единого случая выявления заболевания среди жителей. Телеврач заявила о спокойной эпидемической ситуации в РФ, однако паника продолжает расти. Своей песней в эфире "Вечернего Урганта" Малышева хотела заставить зрителей улыбнуться и с юмором относиться ко всему происходящему, отметив, что у Урганта это получается делать блестяще.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:37

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