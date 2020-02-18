«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии





Леонид Якубович рассказал, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей. Эти средства он пока не тратит, потому что работает. Дочь и внучка ведущего «Поле чудес» в данное время учатся, поэтому эти деньги он планирует отдать им. Телеведущий полагает, что проблему с маленьким размером пенсий не решить, и у него возникло множество вопросов к государству. Якубович рассказал, что с 1961 года, когда начался его трудовой стаж, государство высчитывало у него приблизительно 13% на пенсию, поэтому он не понимает, куда делись его деньги. Также продюсеру не понятно, что означает отсутствие денег в пенсионном фонде, поскольку каждый работник делает отчисления из зарплаты. «Все это грустно», - добавил ведущий «Поле чудес».Некоторые популярные артисты ранее уже озвучили размеры своих пенсий. Прописанным в столице и имеющим звание народного или заслуженного артиста пенсионерам полагается прибавка в размере 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина. Поскольку в регионах такой прибавки не предусмотрено, то проживающим там известным пенсионерам приходится несладко.