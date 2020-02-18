«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии
Леонид Якубович поделился информацией о размере своей пенсии. По словам телеведущего, он не понимает, куда делись отчисления с его зарплаты за почти 60 лет трудового стажа.
Леонид Якубович рассказал, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей. Эти средства он пока не тратит, потому что работает. Дочь и внучка ведущего «Поле чудес» в данное время учатся, поэтому эти деньги он планирует отдать им. Телеведущий полагает, что проблему с маленьким размером пенсий не решить, и у него возникло множество вопросов к государству. Якубович рассказал, что с 1961 года, когда начался его трудовой стаж, государство высчитывало у него приблизительно 13% на пенсию, поэтому он не понимает, куда делись его деньги. Также продюсеру не понятно, что означает отсутствие денег в пенсионном фонде, поскольку каждый работник делает отчисления из зарплаты. «Все это грустно», - добавил ведущий «Поле чудес».
Некоторые популярные артисты ранее уже озвучили размеры своих пенсий. Прописанным в столице и имеющим звание народного или заслуженного артиста пенсионерам полагается прибавка в размере 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина. Поскольку в регионах такой прибавки не предусмотрено, то проживающим там известным пенсионерам приходится несладко.
Леонид Якубович рассказал, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей. Эти средства он пока не тратит, потому что работает. Дочь и внучка ведущего «Поле чудес» в данное время учатся, поэтому эти деньги он планирует отдать им. Телеведущий полагает, что проблему с маленьким размером пенсий не решить, и у него возникло множество вопросов к государству. Якубович рассказал, что с 1961 года, когда начался его трудовой стаж, государство высчитывало у него приблизительно 13% на пенсию, поэтому он не понимает, куда делись его деньги. Также продюсеру не понятно, что означает отсутствие денег в пенсионном фонде, поскольку каждый работник делает отчисления из зарплаты. «Все это грустно», - добавил ведущий «Поле чудес».
Некоторые популярные артисты ранее уже озвучили размеры своих пенсий. Прописанным в столице и имеющим звание народного или заслуженного артиста пенсионерам полагается прибавка в размере 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина. Поскольку в регионах такой прибавки не предусмотрено, то проживающим там известным пенсионерам приходится несладко.