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«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии

Леонид Якубович поделился информацией о размере своей пенсии. По словам телеведущего, он не понимает, куда делись отчисления с его зарплаты за почти 60 лет трудового стажа.
«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей пенсии

Леонид Якубович рассказал, что его пенсия составляет 23 тысячи рублей. Эти средства он пока не тратит, потому что работает. Дочь и внучка ведущего «Поле чудес» в данное время учатся, поэтому эти деньги он планирует отдать им. Телеведущий полагает, что проблему с маленьким размером пенсий не решить, и у него возникло множество вопросов к государству. Якубович рассказал, что с 1961 года, когда начался его трудовой стаж, государство высчитывало у него приблизительно 13% на пенсию, поэтому он не понимает, куда делись его деньги. Также продюсеру не понятно, что означает отсутствие денег в пенсионном фонде, поскольку каждый работник делает отчисления из зарплаты. «Все это грустно», - добавил ведущий «Поле чудес».

Некоторые популярные артисты ранее уже озвучили размеры своих пенсий. Прописанным в столице и имеющим звание народного или заслуженного артиста пенсионерам полагается прибавка в размере 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина. Поскольку в регионах такой прибавки не предусмотрено, то проживающим там известным пенсионерам приходится несладко.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:21

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