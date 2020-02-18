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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес потратят на "свадьбу года" около 3 млн долларов

Предстоящую свадьбу Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса папарацци окрестили «событием года». Предшествовала этому появившаяся в СМИ информация о бюджете торжества в сумму около 3 млн долларов.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес потратят на "свадьбу года" около 3 млн долларов

По сообщению источника, близкого к влюбленным, стало известно, что пара планирует потратить на мероприятие вышеуказанную сумму. На церемонию бракосочетания также приглашен огромный список гостей. В нем значится и бывший муж певицы Марк Энтони, от которого у нее двое детей, и экс-бойфренд Каспер Смарт.

О помолвке Джей Ло и Родригеса стало известно еще в марте того года. Партнер преподнес возлюбленной кольцо, украшенное бриллиантом, стоимостью в 1 млн долларов. Свадебное украшение обещает быть не менее дорогое. По информации того же источника, оно уже заготовлено. Фанаты артистки рады за своего кумира, потому что видят счастливое лицо звезды во время нахождения рядом с будущим мужем. Во всех интервью Лопес подчеркивает, что встретила, наконец, родственную душу.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:07

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