Кейт Миддлтон без стеснений показала все свои морщины на лице
Кейт Миддлтон, не паникующая из-за возрастных изменений, без стеснений показала все свои морщины на лице. Соответствующий ролик появился на официальной странице Кенсингтонского дворца в микроблоге Instagram.
Супруга принца Уильяма стала любимицей британцев. Поклонники восхищаются не только стилем Миддлтон, но и ее умением себя преподнести. В отличие от звезд герцогиня Кембриджская не пытается скрыть появляющийся морщины при помощи пластики и ботокса.
В новом видео Миддлтон попросила фолловеров пройти небольшой социальный опрос. Интернет-аудитория похвалила будущую королеву Англии за благие намерения, направленные на улучшение жизни народа, и восхитилась, что она записала обращение крупным планом, хотя знала о «гусиных лапках», которые будут заметны в кадре. Многие написали, что не гладкая кожа красит людей, а их поступки и душа.
Ранее Миддлтон рассказала о своих третьих родах. Оказалось, справиться с болью ей помог гипноз.
Супруга принца Уильяма стала любимицей британцев. Поклонники восхищаются не только стилем Миддлтон, но и ее умением себя преподнести. В отличие от звезд герцогиня Кембриджская не пытается скрыть появляющийся морщины при помощи пластики и ботокса.
В новом видео Миддлтон попросила фолловеров пройти небольшой социальный опрос. Интернет-аудитория похвалила будущую королеву Англии за благие намерения, направленные на улучшение жизни народа, и восхитилась, что она записала обращение крупным планом, хотя знала о «гусиных лапках», которые будут заметны в кадре. Многие написали, что не гладкая кожа красит людей, а их поступки и душа.
Ранее Миддлтон рассказала о своих третьих родах. Оказалось, справиться с болью ей помог гипноз.