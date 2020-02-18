В продаже появилось массажное кресло от Xiaomi по цене смартфона





Широко известно, что круг интересов Xiaomi не ограничивается смартфонами, ведь производство налажено и на другие товары. В их число входят фитнес-браслеты, портативные компьютеры, дроны, фотокамеры, светильники и велосипеды. Компания решила расширить свой каталог новым товаром - массажное кресло, чье приобретение обойдется покупателю не дороже флагманского Mi10. Более того, новинка имеет небольшие размеры и стильный дизайн с обтекаемыми подлокотниками.Само кресло состоит из трех независимых деталей и одновременно движущихся частей. Функционал включает в себя расслабляющие режимы для плеч, шеи, спины и поясницы, которые имеют несколько направлений: вправо, влево и по диагонали. Массажные валики также дополняются мягкой частью девайса, снизу который постепенно надувается и осуществляет давление на ноги. Представители китайского бренда говорят, что новый продукт одинаково подойдет для пожилых и молодых людей, обеспечивая "чувство невесомости". Стать обладателем массажного кресла от Xiaomi можно, заплатив 572 доллара США.