Новая программа способна убирать человека из видео в режиме реального времени





Каждый желающий может на себе испытать работу алгоритма, нужен только доступ к веб-камере. Создатель предупредил, что перед тестированием программы нужно дождаться полной установки.Чтобы достигнуть заявленного эффекта, пользователь должен встать на расстоянии двух метров от камеры. По словам Мэйеса, результат проявляется даже если человек начнет двигаться. Разработка функционирует на базе TensorFlow.js с использованием jаvascript.