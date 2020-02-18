АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до анонса

Honor 9X Lite доступен для предзаказа в одном из интернет-магазинов Пакистана до анонса. Новый смартфон уже засветился на рекламных постерах.
Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до анонса

На площадке AdvanceStore Honor 9X Lite с экраном на 6,5 дюйма предлагается потребителям за 207 долларов. Модель отличается от предшественника не только приятной ценой, но и обновленным дизайном. Блок камеры, размещенной на задней панели, переработан и доведен до единого стиля с Galaxy S20.

Производитель порадует пользователей 9X Lite предустановленными приложениями и сервисами Google. Новые флагманы Honor и Huawei обычно не могут похвастаться наличием популярных и удобных программ. Модель работает на базе Kirin 810 и ОС Android 9 Pie в прошивке EMUI 9. Смартфон получил дактилоскопический сканер на задней панели, но лишился модуля для бесконтактных платежей NFC. В список характеристик входят камеры на 2 и 48 Мп, батарея емкостью 3750 мАч, память на 4 и 128 ГБ, фронтальный объектив на 16 Мп.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Поглаживания кота снимут стресс его хозяину спустя 20…
«С годами только лучше»: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впечатлили поклонников архивным…
Компания Bugatti рассказала о трех концепт-карах, которые ранее были…
На новом фото у Анастасии Волочковой "поплыло" лицо из-за…
Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом домашнего…
Аналитики составили типичный портрет россиянина с…
В продаже появилось массажное кресло от Xiaomi по цене…
Владимир Кузьмин отпразднует юбилей концертом в Crocus City…
Новая программа способна убирать человека из видео в режиме реального…
Оксана Самойлова родила сына рэперу…
В Сети обсуждают округлившийся живот Екатерины…
Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до…
Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе в "Вечернем…
Американские ученые предложили использовать аппарат МЭГ для визуализации сокращений мышц…
«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей…
Nissan Navara с версией N-Guard начнет продаваться в…
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес потратят на "свадьбу года" около 3 млн…
Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной…
Кейт Миддлтон без стеснений показала все свои морщины на…
В Сети появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 во время…
Владимир Винокур одобрил возвращение Елены Степаненко на канал «Россия…
Инженеры: Через два года смартфоны смогут заряжаться автоматически и незаметно для…
Пугачева о конфликте с Муромовым: «Неудачники постоянно хотят меня…
Сенатор США назвал гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками «кошмаром» для…
Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после…
Медики рассказали об устойчивом к лекарствам глазном…
Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей…
Путин одобрил предложение об индексации выплат для…
Просмотреть все новости