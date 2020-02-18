Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до анонса
Honor 9X Lite доступен для предзаказа в одном из интернет-магазинов Пакистана до анонса. Новый смартфон уже засветился на рекламных постерах.
На площадке AdvanceStore Honor 9X Lite с экраном на 6,5 дюйма предлагается потребителям за 207 долларов. Модель отличается от предшественника не только приятной ценой, но и обновленным дизайном. Блок камеры, размещенной на задней панели, переработан и доведен до единого стиля с Galaxy S20.
Производитель порадует пользователей 9X Lite предустановленными приложениями и сервисами Google. Новые флагманы Honor и Huawei обычно не могут похвастаться наличием популярных и удобных программ. Модель работает на базе Kirin 810 и ОС Android 9 Pie в прошивке EMUI 9. Смартфон получил дактилоскопический сканер на задней панели, но лишился модуля для бесконтактных платежей NFC. В список характеристик входят камеры на 2 и 48 Мп, батарея емкостью 3750 мАч, память на 4 и 128 ГБ, фронтальный объектив на 16 Мп.
На площадке AdvanceStore Honor 9X Lite с экраном на 6,5 дюйма предлагается потребителям за 207 долларов. Модель отличается от предшественника не только приятной ценой, но и обновленным дизайном. Блок камеры, размещенной на задней панели, переработан и доведен до единого стиля с Galaxy S20.
Производитель порадует пользователей 9X Lite предустановленными приложениями и сервисами Google. Новые флагманы Honor и Huawei обычно не могут похвастаться наличием популярных и удобных программ. Модель работает на базе Kirin 810 и ОС Android 9 Pie в прошивке EMUI 9. Смартфон получил дактилоскопический сканер на задней панели, но лишился модуля для бесконтактных платежей NFC. В список характеристик входят камеры на 2 и 48 Мп, батарея емкостью 3750 мАч, память на 4 и 128 ГБ, фронтальный объектив на 16 Мп.
Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 19:45