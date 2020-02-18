Компания Bugatti рассказала о трех концепт-карах, которые ранее были засекречены
В Сети недавно появились рендеры трех моделей от Bugatti, датируемые 2015 годом. В компании рассказали об этих концепт-карах, которые ранее были засекречены.
Засекреченные на протяжении нескольких лет официальные изображения трех концепций от Bugatti недавно стали достоянием общественности. Речь идет о не появившихся в продаже мощном GT Rembrandt, купе Atlantic и гиперкаре Veyron Barchetta. Последний должен был обладать двигателем W16 мощностью 1500 л. с. и объемом в 8 литров, что сделало бы его одним из самых эксклюзивных автомобилей на рынке. Что касается дизайна, то здесь четко прослеживается влияние La Voiture Noir: продольный «гребень» через весь кузов и стилизованные «окошки» на корме.
А вот Atlantic мог бы завоевать любовь публики благодаря своей элегантности, если бы не разразившийся скандал, связанный с высокими показателями вредных выбросов, которые Volkswagen пыталась скрыть. Известно, что его главным преимуществом было наличие восьмицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. А вот проект спидстера Veyron Barchetta, являющийся модернизированным вариантом Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, не смог воплотиться в жизнь из-за огромных затрат на разработку.
Засекреченные на протяжении нескольких лет официальные изображения трех концепций от Bugatti недавно стали достоянием общественности. Речь идет о не появившихся в продаже мощном GT Rembrandt, купе Atlantic и гиперкаре Veyron Barchetta. Последний должен был обладать двигателем W16 мощностью 1500 л. с. и объемом в 8 литров, что сделало бы его одним из самых эксклюзивных автомобилей на рынке. Что касается дизайна, то здесь четко прослеживается влияние La Voiture Noir: продольный «гребень» через весь кузов и стилизованные «окошки» на корме.
А вот Atlantic мог бы завоевать любовь публики благодаря своей элегантности, если бы не разразившийся скандал, связанный с высокими показателями вредных выбросов, которые Volkswagen пыталась скрыть. Известно, что его главным преимуществом было наличие восьмицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом. А вот проект спидстера Veyron Barchetta, являющийся модернизированным вариантом Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, не смог воплотиться в жизнь из-за огромных затрат на разработку.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:48