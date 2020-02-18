Nissan Navara с версией N-Guard начнет продаваться в марте
Новый Nissan Navara получит версию N-Guard. Продаваться обновленная модель будет только на территории Европы, начиная с марта текущего года.
Теперь данный вариант автомобиля доступен в четырех цветах: стандартный черный, серый, белый и совершенно новый Electric Blue. Транспортное средство будет обладать двойной кабиной и усовершенствованной тормозной системой. Перевозить на новой модели можно до 1,1 тонны груза, а буксовать до 3,5 тонн. Под капотом машины расположится двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого равняется 187 л. с. Он будет работать в тандеме с 6МКПП или 7-ступенчатым «автоматом». Камера кругового обзора и автоматическая система торможения обеспечат владельцу безопасное передвижение. Также в салоне установлена медиасистема с 8-дюймовым экраном, к которой можно подключаться с помощью смартфонов, работающих на Android и iOS. При отделке салона использована кожаная обивка с синими акцентами.
Производство Navara N-Guard стартует уже в этом месяце, а для заказа автомобиль станет доступным с марта.
Теперь данный вариант автомобиля доступен в четырех цветах: стандартный черный, серый, белый и совершенно новый Electric Blue. Транспортное средство будет обладать двойной кабиной и усовершенствованной тормозной системой. Перевозить на новой модели можно до 1,1 тонны груза, а буксовать до 3,5 тонн. Под капотом машины расположится двигатель объемом 2,3 литра, мощность которого равняется 187 л. с. Он будет работать в тандеме с 6МКПП или 7-ступенчатым «автоматом». Камера кругового обзора и автоматическая система торможения обеспечат владельцу безопасное передвижение. Также в салоне установлена медиасистема с 8-дюймовым экраном, к которой можно подключаться с помощью смартфонов, работающих на Android и iOS. При отделке салона использована кожаная обивка с синими акцентами.
Производство Navara N-Guard стартует уже в этом месяце, а для заказа автомобиль станет доступным с марта.
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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:14