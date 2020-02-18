Американские ученые предложили использовать аппарат МЭГ для визуализации сокращений мышц человека





Аппарат магнитоэнцефалографии (МЭГ) был разработан в конце 20 века для применения в неврологии и нейрохирургии. Его принцип действия заключается в измерении и визуализации магнитных полей, которые проявляют себя при активизации определенных зон головного мозга. Воздействие на него происходит с помощью квантовых интерферометров и СКВИД-датчиков, что означает полную безопасность без механических приборов. Благодаря МЭГ можно диагностировать рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и даже спрогнозировать приступ эпилепсии для его предупреждения.Ученые предложили использовать данный аппарат в практической медицине, чтобы отслеживать сокращения определённых групп мышц, например мускулатуру малого таза во время схваток роженицы. Такой метод намного эффективнее чем реоэнцефалография или другие способы диагностики, поскольку он не предполагает механического воздействия на человека или отдельные части тела. Кроме того, не происходит облучения, которое противопоказано некоторым пациентам.Нейробиолог Рудольфо Льинас сообщает, что можно применить аппарат МЭГ ко всем группам мышц и составлять карту активности по аналогии магнитных импульсов головного мозга. Он дополнил, что большое преимущество магнитоэнцефалографии в том, что оно не доставляет дискомфорта пациенту и не требует длительного статического положения тела, как МРТ или КТ.В заключение ученые сообщили, что для воплощения новой идеи необходимо модернизировать конструкцию МЭГ, поскольку сейчас она предназначена исключительно для диагностики головного мозга. Однако они уверены, что смогут воплотить тот же принцип работы для других практических сфер медицины уже в ближайшем будущем.