Volvo отказывается развивать дизельные двигатели





Volvo понимает, что конструкция дизельных силовых агрегатов очень сложная, а для адаптации к экологическим стандартам, которые каждый год пересматриваются и ужесточаются потребуются дополнительные инвестиции. Новые автомобили концерна в момент сборки не получат моторы, работающие на дизеле. Относительно старых моделей руководство приняло решение об отказе от модернизации с постепенным выводом из производства.Устаревающие моторы Volvo заменит на электрифицированные или гибридные агрегаты. Технические характеристики автомобилей от смены концепции концерна не пострадают. Переход будет постепенным, так как модернизация производственных линий требует финансовых затрат.