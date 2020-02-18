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В Сети появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 во время учений

ВВС России недавно провели учения при участии военных самолетов Ту-160 в Саратовской области. В Сети также появилось видео полета ракетоносцев на малых и средних высотах.

Минобороны РФ недавно опубликовало видеодемонстрацию возможностей бомбардировщиков Ту-160. На кадрах, снятых из кабины пилота, видно часть учений эскадрильи стратегических ракетоносцев, которые проходили в Саратовской области. Известно, что в полетах принимали участие более 10 экземпляров, которые отрабатывали стратегию для обезвреживания вражеских сил ПВО и наземных целей. Кроме того, экипажи изучали методы передислокации техники, а также полеты на средних и малых высотах.

Стоит отметить, что в учениях также принимали участие военнослужащие из инженерно-технического состава ВВС. Ими был выполнен комплекс задач, которые позволили качественно обслужить Ту-160 для подготовки ко второму вылету. Маневры совершались в неблагоприятных погодных условиях: даже во время слабой облачности наблюдались дожди и интенсивный ветер. Подобные тестовые полеты необходимы для летчиков, которые в скором времени смогут сесть за штурвал модернизированного бомбардировщика Ту-160М, который 2 февраля впервые взлетел на площадке авиационного завода в Казани.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:47

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