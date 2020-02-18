Пугачева о конфликте с Муромовым: «Неудачники постоянно хотят меня обвинить»

«Вот и еще один. Все неудачники пытаются обвинить меня в своих проблемах. Не знаю, что я ему сделала? Мы иногда гуляли в его ресторане. Я известная певица, но я никому не перекрывала кислород, так как не могу кого-то запретить», - заявила Пугачева.





Супруга Максима Галкина всегда считала отношения с Муромовым хорошими. Ей казалось, что и певец к ней положительно относится. Несмотря на беспочвенные обвинения, звезда по-прежнему любит несколько песен музыканта.Муромов не верит Примадонне и говорит, что она мешала продвигаться по карьерной лестнице целому ряду талантливых артистов. Блогер Вадим Манукян пригрозил певице разобраться в деле и обнародовать волну «признаний», как это сделали в США по отношению к Харви Вайнштейну, передает «КП».