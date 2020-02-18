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Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после инсульта

Российский автор-исполнитель Вячеслав Малежик решил отказаться от алкоголя по состоянию здоровья. Несколько лет назад он перенес инсульт, после которого избавился от пристрастия к спиртным напиткам.
Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после инсульта

Артист прошел долгую реабилитацию после болезни и не позволяет себе даже 30 грамм спиртных напитков, потому что «становится дурным». Его состояние заметно стабилизировалось, но певец продолжает быть внимательным к своему здоровью. Вячеслав Малежик рассказал, что в свои годы до сих пор сам управляет автомобилем. Это еще одна причина безалкогольного образа жизни. Также он отметил, что на трезвую голову общаться с фанатами куда более приятно.

Реабилитацию Вячеслав Малежик проходил в подмосковном Зеленограде, где прямо во время лечебных мероприятий дал сольный концерт. Медперсонал выкатывал музыканта на сцену и тот спел несколько песен из своего репертуара. Сейчас самое важное для артиста – восстановить силы. Он подчеркивает, что инсульт не приговор.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:13

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