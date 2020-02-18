Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после инсульта





Артист прошел долгую реабилитацию после болезни и не позволяет себе даже 30 грамм спиртных напитков, потому что «становится дурным». Его состояние заметно стабилизировалось, но певец продолжает быть внимательным к своему здоровью. Вячеслав Малежик рассказал, что в свои годы до сих пор сам управляет автомобилем. Это еще одна причина безалкогольного образа жизни. Также он отметил, что на трезвую голову общаться с фанатами куда более приятно.Реабилитацию Вячеслав Малежик проходил в подмосковном Зеленограде, где прямо во время лечебных мероприятий дал сольный концерт. Медперсонал выкатывал музыканта на сцену и тот спел несколько песен из своего репертуара. Сейчас самое важное для артиста – восстановить силы. Он подчеркивает, что инсульт не приговор.