Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости





Специалисты описали несколько признаков, которые должны побудить человека обратится за медицинской помощью. Первое – регулярное забывание одной и той же информации. Второе – внезапная потеря ориентации в пространстве или спутанность сознания во время выполнения элементарных задач. К примеру, мужчина или женщина намеревается выключить свет в комнате, но внезапно осознет, что абсолютно не помнит, где находится выключатель. Такой симптом, скорее всего, свидетельствует о преждевременном развитии болезни Альцгеймера.Кроме вышеописанных признаков врачи обращают внимание на наличие трудностей узнаваемости хорошо известных людей, членов семьи и местности. Также они проводят длительное наблюдение за перепадами настроения и резкими переменами в поведении. Специалисты отмечают, что каждый человек может самостоятельно провести самоанализ, однако для объективной оценки в условиях дома лучше всего поинтересоваться мнением близких.Также в список симптомов болезни Альцгеймера вошли проблемы с построением простых алгоритмов и причинно-следственных связей, а также наследственный фактор. Врачи дополнили, что если кто-то в семье страдает от нейродегенеративных патологий, риск их возникновения у родственников повышается в несколько раз.