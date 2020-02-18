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Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости

Американские врачи из Ассоциации Альцгеймера в штате Иллинойс объяснили, как отличить первые признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости. Согласно социальному опросу, практически каждый человек время от времени страдает от рассеянности и трудностей запоминания, однако это не всегда свидетельствует о нейродегенеративном процессе.
Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной забывчивости

Специалисты описали несколько признаков, которые должны побудить человека обратится за медицинской помощью. Первое – регулярное забывание одной и той же информации. Второе – внезапная потеря ориентации в пространстве или спутанность сознания во время выполнения элементарных задач. К примеру, мужчина или женщина намеревается выключить свет в комнате, но внезапно осознет, что абсолютно не помнит, где находится выключатель. Такой симптом, скорее всего, свидетельствует о преждевременном развитии болезни Альцгеймера.

Кроме вышеописанных признаков врачи обращают внимание на наличие трудностей узнаваемости хорошо известных людей, членов семьи и местности. Также они проводят длительное наблюдение за перепадами настроения и резкими переменами в поведении. Специалисты отмечают, что каждый человек может самостоятельно провести самоанализ, однако для объективной оценки в условиях дома лучше всего поинтересоваться мнением близких.

Также в список симптомов болезни Альцгеймера вошли проблемы с построением простых алгоритмов и причинно-следственных связей, а также наследственный фактор. Врачи дополнили, что если кто-то в семье страдает от нейродегенеративных патологий, риск их возникновения у родственников повышается в несколько раз.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:00

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