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Инженеры: Через два года смартфоны смогут заряжаться автоматически и незаметно для пользователей

Группа инженеров из Австралии создала солнечную «кожу» на квантовых точках, улучшив на четверть процент КПД преобразования солнечной энергии в электрический ток. Это открытие ознаменовало значительный шаг к использованию данной технологии в коммерческих целях, особенно для зарядки смартфонов.

Если полученную прозрачную искусственную «кожу» применять для пополнения батареи в будущих гаджетах, то зарядка будет происходить автоматически и незаметно для пользователей. Улучшенная разработка обладает эластичностью, имеет малый вес и может работать при тусклом освещении. По словам профессора Вана Ляньчжоу, установившего новый рекорд и повысившего КПД с 13,4% до 16,6%, такой способ зарядки будет менее вреден для экологии из-за снижения выделяемого углекислого газа.

Но ученые не думают останавливаться и рассказывают о новой цели – довести процент КПД до 20. За два года они собираются разработать «кожу», которая позволит забыть о проводной зарядке смартфонов. Мобильные устройства смогут заряжаться самостоятельно через экран при любом уровне освещения. А через три-пять лет в планах анонсировать более габаритную разработку, которая сможет питать, например, электромобиль за счет потребления света и преобразования его в энергию.

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Технологии
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 18:34

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