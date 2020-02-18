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Медики рассказали об устойчивом к лекарствам глазном гриппе

Медики из Германии рассказали о росте числа заразившихся глазным гриппом. На данный момент от болезни нет лекарств, поскольку возбудитель устойчив к существующим антибиотикам.

Специалисты из Федерального центра санитарного просвещения рассказали, что по первым признакам глазной грипп можно спутать с конъюнктивитом. Сначала белки краснеют, потом область вокруг отекает, а человек начинает жаловаться на зуд, повышенную светобоязнь, чувство наличия инородного тела. Инкубационный период длится от 5 до 12 суток, на протяжении которых человек заразен.

В 2016 году эпидемия глазного гриппа охватила Бонне. Из-за отсутствия лекарств болезнь давала осложнения на ЖКТ и дыхательные пути. Даже спустя несколько недель после выздоровления пациенты продолжали жаловаться на помутнение в глазах. Вирус передается при контакте с больным и предметами, которых он касался. Для защиты нужно соблюдать элементарные правила гигиены и дезинфицировать поверхности.

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Наука
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:06

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