"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите животных
Певица Нюша сообщила, что рада появлению закона о защите животных. Знаменитость в Instagram-аккаунте отметила, что это очень важная победа для всех жителей России.
Певица Нюша показала селфи, сделанное на пляже. В комментарии исполнительница написала, что закон о защите животных поможет волонтёрам и благотворителям получить поддержку государства. Знаменитость рада, что теперь все неблагоприятные действия в отношении "братьев наших меньших" будут наказываться по закону. Также Нюша написала: "Только так, когда есть и права и обязанности, и ответственность мы сохраним животных, тех, кто первыми появился на нашей планете. Очень важная победа!!!"
В конце исполнительница отметила, что закон о защите животных — это новый этап в защите природы. Пользователи Сети написали, что очень ждали данного постановления. Многие сообщили, что у них есть домашние животные, и они рады, что их права можно защитить по закону. Некоторые поблагодарили Нюшу за то, что она борется за экологию и защищает слабых.
Певица Нюша показала селфи, сделанное на пляже. В комментарии исполнительница написала, что закон о защите животных поможет волонтёрам и благотворителям получить поддержку государства. Знаменитость рада, что теперь все неблагоприятные действия в отношении "братьев наших меньших" будут наказываться по закону. Также Нюша написала: "Только так, когда есть и права и обязанности, и ответственность мы сохраним животных, тех, кто первыми появился на нашей планете. Очень важная победа!!!"
В конце исполнительница отметила, что закон о защите животных — это новый этап в защите природы. Пользователи Сети написали, что очень ждали данного постановления. Многие сообщили, что у них есть домашние животные, и они рады, что их права можно защитить по закону. Некоторые поблагодарили Нюшу за то, что она борется за экологию и защищает слабых.