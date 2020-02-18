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"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите животных

Певица Нюша сообщила, что рада появлению закона о защите животных. Знаменитость в Instagram-аккаунте отметила, что это очень важная победа для всех жителей России.
"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите животных

Певица Нюша показала селфи, сделанное на пляже. В комментарии исполнительница написала, что закон о защите животных поможет волонтёрам и благотворителям получить поддержку государства. Знаменитость рада, что теперь все неблагоприятные действия в отношении "братьев наших меньших" будут наказываться по закону. Также Нюша написала: "Только так, когда есть и права и обязанности, и ответственность мы сохраним животных, тех, кто первыми появился на нашей планете. Очень важная победа!!!"

В конце исполнительница отметила, что закон о защите животных — это новый этап в защите природы. Пользователи Сети написали, что очень ждали данного постановления. Многие сообщили, что у них есть домашние животные, и они рады, что их права можно защитить по закону. Некоторые поблагодарили Нюшу за то, что она борется за экологию и защищает слабых.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:22

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