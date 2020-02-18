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Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ 1151

Международные астрономы с помощью радиотелескопа модели LOFAR поймали таинственный сигнал. Радиоизлучение исходило от неподвижной звезды под названием GJ 1151, относящейся к красным карликам класса M.
Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ 1151

LOFAR создан силами специалистов из института ASTRON в Нидерландах. Радиоинтерферометр поймал уникальный сигнал, сигнализирующий о взаимодействии красного карлика с вращающейся планетой, по габаритам схожей с Землей. Подобные излучения никогда не фиксировались, но около 30 лет назад ученые прогнозировали их существование. Предполагается, что низкочастотный сигнал до 150 МГц возникает из-за взаимодействия холодной звезды с планетой. Волны образуются во внешней короне карлика на высоте ее радиуса.

Ученым удалось однажды поймать одну вспышку от других звезд, но они не смогли доказать, что низкочастотные излучения свойственны для многих светил. Теперь эмиссионные свойства полностью совпадают с теорией.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:38

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