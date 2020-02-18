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«С годами только лучше»: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впечатлили поклонников архивным фото

Знаменитые супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впечатлили поклонников архивным фото. 82-летний режиссёр и киноактер опубликовал снимок с женой в личном блоге Instagram, на котором сложно определить возраст пары. По мнению подписчиков Сети, выдающиеся деятели «с годами» становятся «только лучше».

Российский и американский киноактер, режиссер театра и президент академии «Ника» Андрей Кончаловский продолжает активно развиваться в профессиональной деятельности еще с середины прошлого века. Кроме карьеры в его жизни всегда присутствовала семья. Пятой супругой выдающегося продюсера стала актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Уже более 20 лет пара не расстается и удивляет наблюдательных коллег и поклонников своей не угасающей любовью.

Андрей Кончаловский опубликовал фото восьмилетней давности, на котором он запечатлен со своей супругой. В подписи к посту он сообщил, что наверняка не помнит даты сделанного снимка. Однако он «счастливый человек, потому что многое забывает», а Юлия Высоцкая – «потому что все помнит». Подписчики Сети не остались в стороне и написали многочисленные восторженные отклики под записью режиссера.

Как известно, сохранять физическую форму и бодрый настрой паре помогает активный образ жизни, который включает в себя катание на лыжах и велосипедах, а также регулярные физические упражнения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:54

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