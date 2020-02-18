Красноярские победители на «ПродЭкспо - 2020»
Агропромышленный комплекс Красноярского края на выставке «ПрдЭкспо-2020» представил холдинг GoldmanGroup. Компания показала продукты собственного производства под маркой «Мясничий», а так же завода нового комплекса в Солонцах, который выпускает полуфабрикаты и деликатесы под брендом «Настоящая еда».
Продукция агрохолдинга получила самую высокую оценку, как жюри, так и простых посетителей мероприятия. Особый интрес вызвала консервированное мясо дичи, оленина с брусникой и можжевельником и Косуля с кинзой и лосятина с кедровым орехом. Не оставило никого равнодушным и сальцо бутербродное, а так ж позы от «Мясничего».
Продукция холдинга одержала победу сразу в нескольких номинациях, «Лучший продукт», «Товар года», «Выбор сетей», «ПродЭкстраПак». Отдельную награду получила крафтовая упаковка для полуфабрикатов «Мясничий». Вот полный перечень наград, полученных продукцией холдинга на «ПродЭкспо-2020»: Конкурс «Товар года-2020», Золотая медаль – Баранина тушеная с овощами в номинации «За качество», Конкурс «Инновационный продукт», Золотая медаль - сальцо бутербродное,Серебряная медаль - позы с бараниной от «Мясничего», Конкурс «Выбор сетей-2020», Почетный диплом - сальцо бутербродное, Почетный диплом - ветчина «Настоящая», Конкурс «Лучший продукт-2020», Золотая медаль - свинина тушеная высшего сорта, Золотая медаль - сальцо бутербродное, Конкурс «ПродЭкстраПак-2020», Золотая медаль - упаковка для полуфабрикатов «Мясничий».
Помимо высоких оценок и наград, выставка принесла агрохолдинг три десятка соглашений о сотрудничестве, заключенных с потенциальными партнерами. География партнеров весьма обширна, есть готовые предложения из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии и Республики Крым.
Интерес к профессиональному опыту Торгового дома «Мясничий» проявило и экспертное сообщество, пригласившее Романа Гольдмана, генерального директора Goldman Group выступить на всероссийской конференции «Формула успеха розничного магазина», на которой он поделится особенностями развития розничных торговых сетей в условиях жесткой конкуренции с федеральными игроками.
Продукцию на «ПродЭкспо» презентовали более 2600 участников из 70 стран, в качестве гостей выставку посетили 67 000 человек из 112 стран. Многопрофильный холдинг Goldman Group 20 лет поставляет продукты на розничный рынок региона, городов России и Республики Казахстан.
Источник - https://mos.news/news/society/produkty_krasnoyarskogo_agrokholdinga_goldman_group_oderzhali_pobedu_v_pyati_nominatsiyakh_na_vystav/
Продукция агрохолдинга получила самую высокую оценку, как жюри, так и простых посетителей мероприятия. Особый интрес вызвала консервированное мясо дичи, оленина с брусникой и можжевельником и Косуля с кинзой и лосятина с кедровым орехом. Не оставило никого равнодушным и сальцо бутербродное, а так ж позы от «Мясничего».
Продукция холдинга одержала победу сразу в нескольких номинациях, «Лучший продукт», «Товар года», «Выбор сетей», «ПродЭкстраПак». Отдельную награду получила крафтовая упаковка для полуфабрикатов «Мясничий». Вот полный перечень наград, полученных продукцией холдинга на «ПродЭкспо-2020»: Конкурс «Товар года-2020», Золотая медаль – Баранина тушеная с овощами в номинации «За качество», Конкурс «Инновационный продукт», Золотая медаль - сальцо бутербродное,Серебряная медаль - позы с бараниной от «Мясничего», Конкурс «Выбор сетей-2020», Почетный диплом - сальцо бутербродное, Почетный диплом - ветчина «Настоящая», Конкурс «Лучший продукт-2020», Золотая медаль - свинина тушеная высшего сорта, Золотая медаль - сальцо бутербродное, Конкурс «ПродЭкстраПак-2020», Золотая медаль - упаковка для полуфабрикатов «Мясничий».
Помимо высоких оценок и наград, выставка принесла агрохолдинг три десятка соглашений о сотрудничестве, заключенных с потенциальными партнерами. География партнеров весьма обширна, есть готовые предложения из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии и Республики Крым.
Интерес к профессиональному опыту Торгового дома «Мясничий» проявило и экспертное сообщество, пригласившее Романа Гольдмана, генерального директора Goldman Group выступить на всероссийской конференции «Формула успеха розничного магазина», на которой он поделится особенностями развития розничных торговых сетей в условиях жесткой конкуренции с федеральными игроками.
Продукцию на «ПродЭкспо» презентовали более 2600 участников из 70 стран, в качестве гостей выставку посетили 67 000 человек из 112 стран. Многопрофильный холдинг Goldman Group 20 лет поставляет продукты на розничный рынок региона, городов России и Республики Казахстан.
Источник - https://mos.news/news/society/produkty_krasnoyarskogo_agrokholdinga_goldman_group_oderzhali_pobedu_v_pyati_nominatsiyakh_na_vystav/
Происшествия
Добавил: Роман Сегодня, 15:50