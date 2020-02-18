В России увеличили выплаты «Почетным донорам»
В России гражданам, удостоившимся нагрудного знака «Почетный донор», на 3% увеличили выплаты. Внесенные в соответствующий федеральный закон поправки рассмотрены и одобрены.
Почетные доноры получают выплаты один раз год. Все перечисления производятся до 1 апреля. Лица, имеющие право на выплаты, должны подать письменную заявку в Управление социальной защиты, расположенное в районе места проживания.
К заявлению, рассматриваемому в течение месяца, нужно прикрепить удостоверяющие личность документы и удостоверение о награждение нагрудным знаком. В прошлом году документы оформили 995 человек. В этом году с учетом 3-процентной индексации размер выплаты составит 14,57 тыс. рублей.
Почетные доноры получают выплаты один раз год. Все перечисления производятся до 1 апреля. Лица, имеющие право на выплаты, должны подать письменную заявку в Управление социальной защиты, расположенное в районе места проживания.
К заявлению, рассматриваемому в течение месяца, нужно прикрепить удостоверяющие личность документы и удостоверение о награждение нагрудным знаком. В прошлом году документы оформили 995 человек. В этом году с учетом 3-процентной индексации размер выплаты составит 14,57 тыс. рублей.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:57