В России увеличили выплаты «Почетным донорам»





Почетные доноры получают выплаты один раз год. Все перечисления производятся до 1 апреля. Лица, имеющие право на выплаты, должны подать письменную заявку в Управление социальной защиты, расположенное в районе места проживания.К заявлению, рассматриваемому в течение месяца, нужно прикрепить удостоверяющие личность документы и удостоверение о награждение нагрудным знаком. В прошлом году документы оформили 995 человек. В этом году с учетом 3-процентной индексации размер выплаты составит 14,57 тыс. рублей.