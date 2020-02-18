Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину зимой





Зимнее время является одним из самых выгодных периодов для автомобильных дилеров, которые заманивают клиентов разнообразными акциями и скидками. Специалисты говорят, что некоторые водители должны отказываться от подобных выгодных предложений. В частности, речь идет о начинающих автомобилистах, для которых сложные дорожные условия в этот период могут стать причиной ДТП. Рекомендуется обзаводится новой машиной летом, когда есть возможность поднабраться опыта.Другой причиной, которая должна предостеречь потенциальных покупателей, может стать вероятность преждевременной поломки силового агрегата. Дело в том, что в холодное время года машины заезжают на автовоз с непрогретым двигателем. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу мотора. Даже в том случае, если клиенту повезло найти чрезвычайно дешевое и качественное транспортное средство, необходимо провести тщательный осмотр и пробный заезд перед приобретением.