АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину зимой

В зимнее время в российских автосалонах объявляются в честь праздников щедрые скидки, не всегда играющие на руку некоторым категориям людей. Автоэксперты назвали группы водителей, которым не стоит покупать новую машину зимой.

Зимнее время является одним из самых выгодных периодов для автомобильных дилеров, которые заманивают клиентов разнообразными акциями и скидками. Специалисты говорят, что некоторые водители должны отказываться от подобных выгодных предложений. В частности, речь идет о начинающих автомобилистах, для которых сложные дорожные условия в этот период могут стать причиной ДТП. Рекомендуется обзаводится новой машиной летом, когда есть возможность поднабраться опыта.

Другой причиной, которая должна предостеречь потенциальных покупателей, может стать вероятность преждевременной поломки силового агрегата. Дело в том, что в холодное время года машины заезжают на автовоз с непрогретым двигателем. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу мотора. Даже в том случае, если клиенту повезло найти чрезвычайно дешевое и качественное транспортное средство, необходимо провести тщательный осмотр и пробный заезд перед приобретением.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после…
Медики рассказали об устойчивом к лекарствам глазном…
Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей…
Путин одобрил предложение об индексации выплат для…
Дмитрий Шепелев уволился с Первого…
Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ…
Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на…
Госдума утвердила законопроект об идентификации участников…
Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в…
Ученые дали рекомендации по правильному приему…
"Кормилец, поилец и опора замечательной семьи": Игорь Николаев поздравил Аркадия Укупника с…
В России увеличили выплаты «Почетным…
Светлана Хоркина рассказала, каким должен быть идеальный…
Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину…
Екатерина Тулупова поделилась совместным снимком с Дмитрием…
Российские ученые создали дешевые «таблетки» для атомных…
"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите…
Lexus LS400 стал основой для мощного автомобиля для…
"За сатанизм выступает": Иван Охлобыстин поскандалил с Германом Стерлиговым из-за священника Дмитрия…
В Китае создали приборы для измерения температуры людей на…
Иван Ургант о пенсии Анастасии Волочковой: «Осталось только ноги…
Красноярские победители на «ПродЭкспо -…
Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара…
LG представила три новых камерофона K-серии в защитном…
Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в…
В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские…
Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого…
Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в…
Просмотреть все новости