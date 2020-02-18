Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину зимой
В зимнее время в российских автосалонах объявляются в честь праздников щедрые скидки, не всегда играющие на руку некоторым категориям людей. Автоэксперты назвали группы водителей, которым не стоит покупать новую машину зимой.
Зимнее время является одним из самых выгодных периодов для автомобильных дилеров, которые заманивают клиентов разнообразными акциями и скидками. Специалисты говорят, что некоторые водители должны отказываться от подобных выгодных предложений. В частности, речь идет о начинающих автомобилистах, для которых сложные дорожные условия в этот период могут стать причиной ДТП. Рекомендуется обзаводится новой машиной летом, когда есть возможность поднабраться опыта.
Другой причиной, которая должна предостеречь потенциальных покупателей, может стать вероятность преждевременной поломки силового агрегата. Дело в том, что в холодное время года машины заезжают на автовоз с непрогретым двигателем. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу мотора. Даже в том случае, если клиенту повезло найти чрезвычайно дешевое и качественное транспортное средство, необходимо провести тщательный осмотр и пробный заезд перед приобретением.
Зимнее время является одним из самых выгодных периодов для автомобильных дилеров, которые заманивают клиентов разнообразными акциями и скидками. Специалисты говорят, что некоторые водители должны отказываться от подобных выгодных предложений. В частности, речь идет о начинающих автомобилистах, для которых сложные дорожные условия в этот период могут стать причиной ДТП. Рекомендуется обзаводится новой машиной летом, когда есть возможность поднабраться опыта.
Другой причиной, которая должна предостеречь потенциальных покупателей, может стать вероятность преждевременной поломки силового агрегата. Дело в том, что в холодное время года машины заезжают на автовоз с непрогретым двигателем. Это, в свою очередь, приводит к ускоренному износу мотора. Даже в том случае, если клиенту повезло найти чрезвычайно дешевое и качественное транспортное средство, необходимо провести тщательный осмотр и пробный заезд перед приобретением.