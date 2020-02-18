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Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в поцелуе

Звезды проекта «Дом-2» Федор Стрелков и Анастасия Стецевят намекнули, что могут воссоединиться совсем скоро. Так, молодой человек опубликовал в Сети видео, где он страстно целует блондинку. Девушка и не думает сопротивляться, а заключает себя в объятия парня.

Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в поцелуе

Федор Стрелков понял, что испытывает все-таки искренние чувства к Анастасии Стецевят. Он говорит, что хотел бы возобновить с ней отношения, и она была одной из самых лучших женщин, которых он встречал. Однако сама Анастасия утверждает, что не испытывает былой влюбленности по отношению к Федору.

Тогда Федор Стрелков заверил, что намерен любыми способами добиться расположения со стороны Анастасии Стецевят.

Тем не менее, Анастасия Стецевят согласилась принимать ухаживания со стороны Федора Стрелкова. Но о том, что чувства к ней так и не вернулись, она подчеркивала неоднократно, ведь ей приходилось наблюдать за тем, как Стрелков пытается построить отношения на проекте с другими девушками.


Федор Стрелков же просит, чтобы Настю Стецевят постарались не торопить, и она сама могла принять какое-то решение. Сейчас ребята ходят на свидания и в одном из видео они даже поцеловались, но что именно их связывает, никто точно сказать не может.

Однако участники «Дом-2» даже успели вместе отметить свои дни рождения, которые у них совпадают, так, 13 февраля Анастасии Стецевят исполнилось 29 лет, а Федору Стрелкову 28.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:38

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