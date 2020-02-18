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Lexus LS400 стал основой для мощного автомобиля для дрифта

Lexus LS400, дебютировавший в 90-е, стал основой для создания мощного автомобиля для дрифта. Проект реализован силами братьев из Великобритании Леона и Ричарда Блэкберна.

Разработчики нарастили мощность мотора до 750 «лошадей» и заварили задний дифференциал. Полноразмерный седан LS400 получил усовершенствованную подвеску фирмы Coilover и созданную для Toyota Supra тормозную систему. Задние тормоза переделаны в запасные, а гидравлический ручник позволяет при необходимости заблокировать колеса.

LS400 весит около двух тонн, поэтому для быстрого вращения задних колес ему нужно много энергии. С этой целью авторы идеи усовершенствовали 32-клапанную силовую установку от Toyota 1UZ V8. Ее мощность выросла после установки большой турбины, дополнительной системы охлаждения и производительной топливной системы. Поршни мотора заменены для снижения степени сжатия. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «коробкой» Nissan 370Z. Шикарный салон заменен на каркас безопасности, а на смену пассажирским креслам пришли спортивные «ковши»

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 16:15

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