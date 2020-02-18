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Светлана Хоркина рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

Светлана Хоркина недавно поделилась с общественностью деталями о своих любовных связях. Олимпийская чемпионка рассказала, каким должен быть идеальный мужчина в её представлении.

Фанаты Светланы Хоркиной смогли приоткрыть для себя ранее неизвестные подробности из личной жизни кумира. Известно, что российская гимнастка выступила гостем в ток-шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. В ходе беседы с телеведущим спортсменку спросили о старом интервью, в котором она заявляла, что "вопросы о замужестве — личная тема, а ее молодой человек — это райский мирок". Хотя Хоркина до сих пор отказывается раскрывать имена своих любовников, она все же согласилась описать идеального мужчину.

Олимпийская чемпионка призналась, что предпочитает порядочных и честных спутников жизни, ведь для нее "лучше горькая правда, чем сладкая ложь". Более того, Хоркина решительно высказалась против лжи в отношениях, считая, что мужчины должны отвечать за свои слова. Стоит отметить, что звезда спорта несколько лет тому назад родила первого ребенка от бизнесмена Кирилла Шубского. Их отношения продолжались более 8 лет, еще при жизни ныне покойной актрисы Веры Глаголевой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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