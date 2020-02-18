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Екатерина Тулупова поделилась совместным снимком с Дмитрием Шепелевым

Екатерина Тулупова поделилась со своими поклонниками в Instagram-аккаунте совместным снимком с Дмитрием Шепелевым. Также дизайнер сообщила, что они побывали на новом проекте книжного клуба.

Дизайнер Екатерина Тулупова и телеведущий Дмитрий Шепелев долгое время скрывали свои отношения. Но несколько месяцев назад знаменитость сообщил свои фанатам, что у него есть возлюбленная, и показал их совместное фото. При этом пара нечасто делает совместные снимки. Но несколько дней назад Екатерина Тулупова разместила несколько фотографий с друзями и коллегами. На одном из снимков она запечатлена рядом с Дмитрием Шепелевым. В комментарии она сообщила, что стартовал один из проектов под названием "ZAVTRAK.club".

Дизайнер отметила, что несколько лет отговаривала свою подругу от данной идеи. Но на данный момент она уверена, что проект получился очень хорошим. Также она написала: "Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому, что один из ведущих - мой любимый мужчина Дмитрий Шепелев".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:36

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