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В Китае создали приборы для измерения температуры людей на расстоянии

Ученые из центральной части Китая разработали модернизированные приборы для измерения температуры. Издание «Синьхуа» сообщает, что новые устройства будут использованы для борьбы с коронавирусом.
В Китае создали приборы для измерения температуры людей на расстоянии

Сотрудники Сианьского научного центра создали автоматический прибор, который позволяет измерять температуру тел на расстоянии. Данное устройство работает по принципу пирометра, однако позволяет зафиксировать показания нескольких человек одновременно. Более того, благодаря компактному центральному серверу, подобное тому, что применяется в автоматических системах технического учета, модернизированный термометр может идентифицировать лица и сохранять данные.

Ученые уверены, что новый прибор обязательно поможет в борьбе с распространением смертельно коронавируса. Поскольку, используя несколько измерительных устройств, можно проанализировать температуру тела каждого человека даже в большой толпе. Если показания будут превышать норму, специально поставленные люди смогут предложить пройти медицинское обследование, что предотвратит заражение COVID-2019.

На сегодня общее число летальных исходов вследствие коронавируса составляет 1789 человек.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:04

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