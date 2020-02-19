Разработчик Xigmatek анонсировал корпус Zeus Arctic открытого типа
Разработчик Xigmatek выпустит корпус Zeus Arctic, отличающийся от базовой версии агрессивным дизайном. Он выкрашен в белый цвет и имеет открытую сборку.
Основа конструкции выполнена из металла, а боковые стенки отделаны при помощи закаленного стекла. Винты изготовлены в черном цвете и создают колористический контраст. Недостатком является отсутствие вентиляторов, но производитель предусмотрел их установку. Всего можно поставить до восьми систем охлаждения компьютерного процессора.
Новая модель предполагает использование материнской платы типа АТХ и Micro-ATX. Доступны семь слотов для карт расширения. Их размер может составлять 320 мм в длину и 156 мм в высоту. Предельная длина блока питания составляет 200 мм. Также в корпус можно установить один или два накопителя по 3,5 дюйма или три накопителя по 2,5 дюйма. На передней панели установлены два порта для USB 3.0 и разъемы под микрофон и наушники. Модель имеет размеры 755×220×595 мм.
Стоимость изготовитель пока не разглашает.
Основа конструкции выполнена из металла, а боковые стенки отделаны при помощи закаленного стекла. Винты изготовлены в черном цвете и создают колористический контраст. Недостатком является отсутствие вентиляторов, но производитель предусмотрел их установку. Всего можно поставить до восьми систем охлаждения компьютерного процессора.
Новая модель предполагает использование материнской платы типа АТХ и Micro-ATX. Доступны семь слотов для карт расширения. Их размер может составлять 320 мм в длину и 156 мм в высоту. Предельная длина блока питания составляет 200 мм. Также в корпус можно установить один или два накопителя по 3,5 дюйма или три накопителя по 2,5 дюйма. На передней панели установлены два порта для USB 3.0 и разъемы под микрофон и наушники. Модель имеет размеры 755×220×595 мм.
Стоимость изготовитель пока не разглашает.
Технологии
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 01:00