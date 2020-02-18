Бородина назвала Сергея Захарьяша "тюленем и слабаком"





Вчера девушка предпочла не один час провести в автомобиле за употреблением виноградных напитков, а не находиться в одной комнате с Сергеем. Именно это вызвало такое серьезное негодование у Ксении Бородиной.Ксения высказала Сергею, что в их с Алесей отношениях он стал «тюленем и слабаком», у него не хватает смелости серьезно поговорить со своей подругой и привести её в чувство. Хотя создается впечатление, что как раз самого Сергея вполне устраивают и взаимоотношения с Алесей и её поведение на проекте. Фанаты отмечают, что Сергею явно не нужна ни помощь, ни советы, а зачем организаторы пытаются установить с паре Алеси Семеренко и Сергея Захарьяша собственные правила, непонятно.