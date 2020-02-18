АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Бородина назвала Сергея Захарьяша "тюленем и слабаком"

Уже пожалуй никто не верит, что в отношениях Алеси Семеренко и Сергея Захарьяша присутствует хоть капля романтики. Даже телеведущая проекта Ксения Бородина в сегодняшнем дневном включении с Поляны высказала Алесе, что та общается с кем угодно и занимается лишь бы чем, вместо того, чтоб провести время со своим возлюбленным Сергеем Захарьяшем.
Бородина назвала Сергея Захарьяша "тюленем и слабаком"

Вчера девушка предпочла не один час провести в автомобиле за употреблением виноградных напитков, а не находиться в одной комнате с Сергеем. Именно это вызвало такое серьезное негодование у Ксении Бородиной.


Ксения высказала Сергею, что в их с Алесей отношениях он стал «тюленем и слабаком», у него не хватает смелости серьезно поговорить со своей подругой и привести её в чувство. Хотя создается впечатление, что как раз самого Сергея вполне устраивают и взаимоотношения с Алесей и её поведение на проекте. Фанаты отмечают, что Сергею явно не нужна ни помощь, ни советы, а зачем организаторы пытаются установить с паре Алеси Семеренко и Сергея Захарьяша собственные правила, непонятно.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Малежик перестал употреблять алкоголь после…
Медики рассказали об устойчивом к лекарствам глазном…
Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей…
Путин одобрил предложение об индексации выплат для…
Дмитрий Шепелев уволился с Первого…
Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ…
Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на…
Госдума утвердила законопроект об идентификации участников…
Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в…
Ученые дали рекомендации по правильному приему…
"Кормилец, поилец и опора замечательной семьи": Игорь Николаев поздравил Аркадия Укупника с…
В России увеличили выплаты «Почетным…
Светлана Хоркина рассказала, каким должен быть идеальный…
Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину…
Екатерина Тулупова поделилась совместным снимком с Дмитрием…
Российские ученые создали дешевые «таблетки» для атомных…
"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите…
Lexus LS400 стал основой для мощного автомобиля для…
"За сатанизм выступает": Иван Охлобыстин поскандалил с Германом Стерлиговым из-за священника Дмитрия…
В Китае создали приборы для измерения температуры людей на…
Иван Ургант о пенсии Анастасии Волочковой: «Осталось только ноги…
Красноярские победители на «ПродЭкспо -…
Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара…
LG представила три новых камерофона K-серии в защитном…
Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в…
В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские…
Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого…
Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в…
Просмотреть все новости