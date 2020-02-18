В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские автомобили





Аналитики проанализировали рынок и выяснили, что лидером январского рейтинга стал Haval, ранее представленный в РФ под брендом Great Wall. Его счастливыми обладателями стали 1400 россиян, что в четыре раза больше прошлогоднего количества. Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Haval F7.Продажи компании Geely выросли в 2,5 раза. Положительная динамика обусловлена выводом на российский рынок Atlas, разошедшегося тиражом в 873 единицы. Замыкает тройку Chery с 482 сбытыми машинами. Самой популярной моделью концерна по-прежнему остается Chery Tiggo. Менее востребованными, но все равно покупаемыми, оказались Changan, FAW и Lifan.