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В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские автомобили

В России назвали самые популярные китайские автомобили, которые чаще продавались в январе 2020 года. За месяц реализовано 3300 экземпляров.
В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские автомобили

Аналитики проанализировали рынок и выяснили, что лидером январского рейтинга стал Haval, ранее представленный в РФ под брендом Great Wall. Его счастливыми обладателями стали 1400 россиян, что в четыре раза больше прошлогоднего количества. Самой популярной моделью бренда стал кроссовер Haval F7.

Продажи компании Geely выросли в 2,5 раза. Положительная динамика обусловлена выводом на российский рынок Atlas, разошедшегося тиражом в 873 единицы. Замыкает тройку Chery с 482 сбытыми машинами. Самой популярной моделью концерна по-прежнему остается Chery Tiggo. Менее востребованными, но все равно покупаемыми, оказались Changan, FAW и Lifan.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:34

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