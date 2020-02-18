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Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин Хепберн

В своем микроблоге Instagram Юлия Снигирь показала новый снимок, сделанный в ходе стильной фотосессии. Актриса перевоплотилась в образ Кэтрин Хепберн и призналась, что всегда хотела ее сыграть.
Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин Хепберн

Волосы Юлии Снигирь были убраны назад, а макияж подчеркнул черты лица. Знаменитость позировала в свободных светлых брюках с завышенной талией и черном жакете с золотыми пуговицами на рукавах. Ретро-образ дополнили высокие сапоги и крупные винтажные серьги. Актриса была запечатлена сидящей за столом со старинным телефоном в руках.

В комментарии к фотографии Юлия Снигирь написала, что мечтала об этой роли. Но Кэтрин Хепберн, по ее словам, говорила без восточноевропейского акцента на английском языке. Этот факт смущает актрису. Один из фолловеров отметил, что Хепберн уже сыграла Бланшетт и такое исполнение трудно будет затмить. Юлия Снигирь полностью согласилась с этим высказыванием.

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Добавил: Пчелкина Юлия Вчера, 22:00

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