Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин Хепберн

Волосы Юлии Снигирь были убраны назад, а макияж подчеркнул черты лица. Знаменитость позировала в свободных светлых брюках с завышенной талией и черном жакете с золотыми пуговицами на рукавах. Ретро-образ дополнили высокие сапоги и крупные винтажные серьги. Актриса была запечатлена сидящей за столом со старинным телефоном в руках.В комментарии к фотографии Юлия Снигирь написала, что мечтала об этой роли. Но Кэтрин Хепберн, по ее словам, говорила без восточноевропейского акцента на английском языке. Этот факт смущает актрису. Один из фолловеров отметил, что Хепберн уже сыграла Бланшетт и такое исполнение трудно будет затмить. Юлия Снигирь полностью согласилась с этим высказыванием.