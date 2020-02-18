"За сатанизм выступает": Иван Охлобыстин поскандалил с Германом Стерлиговым из-за священника Дмитрия Смирнова

Герман Стерлигов разместил фото Дмитрия Смирнова, дорисовав священнику красные рога. В комментарии бизнесмен написал, что для христиан законный брак — это благословение родителей. Он отметил, что даже венчание по канонам церкви считается недействительным, если после него выяснится, что священник был обманут и не было благословения одного из родителей. Герман Стерлигов считает неправильным, что Дмитрий Смирнов буквально "загоняет людей в ЗАГСы".За священника вступился Иван Охлобыстин, который под постом бизнесмена написал, что отец Димитрий Смирнов "кристально честный человек", изменивший жизнь многих людей в лучшую сторону. Актер отметил, чтобы иметь право судить священнослужителя, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам, добавив: "Очень сомневаюсь, что вы Герман, при всём уважении, им соответствуете".