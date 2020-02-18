Ученые: Поглаживания кота снимут стресс его хозяину спустя 20 минут





Многие хозяева котов уверяют, что их питомцы способны вернуть им позитивный настрой. Научные сотрудники, которые работают в университете Вашингтона, провели исследование, чтобы выяснить, как кошки влияют на людей. Добровольцев ученые разделили на четыре группы. Участники первой напрямую гладили домашних любимцев и слушали, как они урчат. Оказалось, у них в крови снизился уровень кортизола – гормона стресса.Вторая группа просто наблюдала за этой картиной. Но даже без непосредственного контакта с котами у них зафиксировали уменьшение уровня стресса. Представители третьей группы просто рассматривали фото с животными, но содержание кортизола в крови было прежним. Четвертая категория людей была в это время в другой комнате и вообще не видела котов. Этих испытуемых ученые пригласили, чтобы сопоставить все результаты.После забора анализов крови ученые пришли к выводам, что нужно всего 20 минут общения с котами, чтобы нейтрализовать стресс. При этом, это не обязательно должно быть собственное животное. Можно играть с соседской или уличной кошкой.