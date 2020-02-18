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Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в воздух

Британский беспилотник PHASA-35, работающий на солнечных батареях, впервые подняли в воздух. Агрегат способен летать на высоте свыше 20 километров.

Первый тестовый полет прошел успешно. Разработчики полагают, что беспилотник станет промежуточным звеном между самолетом и спутником. Аппарат способен работать в стратосфере, не боясь упасть из-за нехватки топлива, так как его энергозапас обеспечивают солнечные панели.

Авторы проекта рассказали, что PHASA-35 может находиться в небе несколько дней и даже недель подряд. Он сконструирован для выполнения целого списка специализированных функций, например, для мониторинга водного пространства, поиска лесных пожаров, работы в сетях нового поколения 5G. Летательный аппарат подойдет для военных, но специфика использования в данной отрасли засекречена.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:27

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