Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в воздух





Первый тестовый полет прошел успешно. Разработчики полагают, что беспилотник станет промежуточным звеном между самолетом и спутником. Аппарат способен работать в стратосфере, не боясь упасть из-за нехватки топлива, так как его энергозапас обеспечивают солнечные панели.Авторы проекта рассказали, что PHASA-35 может находиться в небе несколько дней и даже недель подряд. Он сконструирован для выполнения целого списка специализированных функций, например, для мониторинга водного пространства, поиска лесных пожаров, работы в сетях нового поколения 5G. Летательный аппарат подойдет для военных, но специфика использования в данной отрасли засекречена.