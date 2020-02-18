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Эксперты обнародовали отчеты из самой большой коллекции околосмертных опытов

Эксперты нашли подтверждение тому, что после смерти человека встречают его родные, которые являются уже покойными. Фонд NDERF обнародовал отчеты из самой большой коллекции проводимых ранее околосмертных опытов.


Речь идет о глубоких переживаниях, которые связаны со скорым уходом из жизни человека. Позитивный околосмертный опыт может сопровождаться ощущениями отрешенности тела, чувством левитации и абсолютного растворения. При негативном опыте человек ощущает отчаянье и тоску.

По словам жительницы Франции, когда она переживала критический момент, увидела младшего брата, умершего от лейкемии. Женщина видела, как она идет на свет, а в конце прохода стоит ее покойный родственник. Ее младший брат, который ушел из жизни 12 лет назад, взял ее за руку и улыбнулся. Француженка услышала приятный голос, который поинтересовался у нее, почему она хочет умереть. Пациентка ответила, что разлука с братом является для нее непосильным испытанием.

Такие же переживания описал и мужчина, который очень пострадал в автомобильной катастрофе. Он увидел покойную бабушку, которая стояла в лучах света, излучавших тепло. Пациенту, который пережил околосмертный опыт, голос задал аналогичный вопрос о том, почему он хочет уйти. Такую же версию рассказала и женщина, попавшая под машину. Только к ней пришел дедушка, который умер в начале 2020 года.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:17

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