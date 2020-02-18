Эксперты обнародовали отчеты из самой большой коллекции околосмертных опытов





Речь идет о глубоких переживаниях, которые связаны со скорым уходом из жизни человека. Позитивный околосмертный опыт может сопровождаться ощущениями отрешенности тела, чувством левитации и абсолютного растворения. При негативном опыте человек ощущает отчаянье и тоску.По словам жительницы Франции, когда она переживала критический момент, увидела младшего брата, умершего от лейкемии. Женщина видела, как она идет на свет, а в конце прохода стоит ее покойный родственник. Ее младший брат, который ушел из жизни 12 лет назад, взял ее за руку и улыбнулся. Француженка услышала приятный голос, который поинтересовался у нее, почему она хочет умереть. Пациентка ответила, что разлука с братом является для нее непосильным испытанием.Такие же переживания описал и мужчина, который очень пострадал в автомобильной катастрофе. Он увидел покойную бабушку, которая стояла в лучах света, излучавших тепло. Пациенту, который пережил околосмертный опыт, голос задал аналогичный вопрос о том, почему он хочет уйти. Такую же версию рассказала и женщина, попавшая под машину. Только к ней пришел дедушка, который умер в начале 2020 года.