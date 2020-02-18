ПФР отсудил 9 тыс. рублей у рыбной базы Аллы Пугачевой
ПФР отсудил 9 тыс. рублей по неизвестной причине неуплаченных страховых отчислений у рыбной базы «Карай-Эко», 40% акций которой принадлежат Алле Пугачевой. Гендиректором предприятия, расположенного в 20-ти километрах от Каспийского моря в Астраханской области, числится Владимир Коваленко.
Как сообщается в Telegram-канале Mash, «Карай-Эко» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей зарегистрирована на рынке 19 лет назад. База, расположенная на территории биосферного заповедника, имеет круглосуточную охрану, причал, баню, вертолетную площадку. Суточное проживание в номере «Люкс» стоит 14 тыс. рублей. Останавливалась ли здесь Пугачева, неизвестно.
ПФР не мог взыскать с руководства базы долги, поэтому подал сразу два иск. Суд рассмотрел и удовлетворил оба прошения. Сумма к уплате небольшая, поэтому супруга Максима Галкина сможет ее погасить без труда даже за счет своей пенсии.
Как сообщается в Telegram-канале Mash, «Карай-Эко» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей зарегистрирована на рынке 19 лет назад. База, расположенная на территории биосферного заповедника, имеет круглосуточную охрану, причал, баню, вертолетную площадку. Суточное проживание в номере «Люкс» стоит 14 тыс. рублей. Останавливалась ли здесь Пугачева, неизвестно.
ПФР не мог взыскать с руководства базы долги, поэтому подал сразу два иск. Суд рассмотрел и удовлетворил оба прошения. Сумма к уплате небольшая, поэтому супруга Максима Галкина сможет ее погасить без труда даже за счет своей пенсии.