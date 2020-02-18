Эксперты: Samsung Galaxy S10 Lite может стать достойной альтернативой OnePlus





Если сравнить версию Galaxy S10 Lite с такими аналогами как Note 10 или Galaxy S10, то цена более доступна, а камеры и «начинка» высокого качества. Сильной стороной эксперты считают наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 855. Новинку называют самым быстрым гаджетом этого года.У Galaxy S10 Lite отсутствует задняя панель, а внешний вид стекла имитирует ламинированная поликарбонатная отделка. Разработчики снизили вес смартфона, но аккумулятор емкостью 4500 мАч остался. Для выреза камеры отдали предпочтение дизайну Infinity-O, а также убрали 3,5-мм разъем. Новинка может похвастаться дисплеем 6,7 дюймов, самым большим из серии S10. Поэтому пользоваться смартфоном с помощью одной руки очень неудобно. Но это компенсируется качеством панели устройства, так как Super AMOLED + самый лучший вариант для гаджета за 600 долларов.В стандартный комплект входит 128 гигабайтов встроенной памяти, а также 6/8 гигабайт – основной. Galaxy S10 Lite оснащен 48-мегапиксельным объективом с 12 Мп широкоугольной камерой, а также макрообъективом 5 Мп. При этом, передняя камера получила 32 мегапикселя и возможность делать движущиеся снимки.