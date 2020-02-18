АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Эксперты: Samsung Galaxy S10 Lite может стать достойной альтернативой OnePlus

Южнокорейский бренд Samsung продолжает попытки стать успешным в категории гаджетов среднего уровня. Эксперты считают, что новый смартфон Galaxy S10 Lite может стать достойной альтернативой модели OnePlus.
Эксперты: Samsung Galaxy S10 Lite может стать достойной альтернативой OnePlus


Если сравнить версию Galaxy S10 Lite с такими аналогами как Note 10 или Galaxy S10, то цена более доступна, а камеры и «начинка» высокого качества. Сильной стороной эксперты считают наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 855. Новинку называют самым быстрым гаджетом этого года.

У Galaxy S10 Lite отсутствует задняя панель, а внешний вид стекла имитирует ламинированная поликарбонатная отделка. Разработчики снизили вес смартфона, но аккумулятор емкостью 4500 мАч остался. Для выреза камеры отдали предпочтение дизайну Infinity-O, а также убрали 3,5-мм разъем. Новинка может похвастаться дисплеем 6,7 дюймов, самым большим из серии S10. Поэтому пользоваться смартфоном с помощью одной руки очень неудобно. Но это компенсируется качеством панели устройства, так как Super AMOLED + самый лучший вариант для гаджета за 600 долларов.

В стандартный комплект входит 128 гигабайтов встроенной памяти, а также 6/8 гигабайт – основной. Galaxy S10 Lite оснащен 48-мегапиксельным объективом с 12 Мп широкоугольной камерой, а также макрообъективом 5 Мп. При этом, передняя камера получила 32 мегапикселя и возможность делать движущиеся снимки.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей…
Путин одобрил предложение об индексации выплат для…
Дмитрий Шепелев уволился с Первого…
Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ…
Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на…
Госдума утвердила законопроект об идентификации участников…
Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в…
Ученые дали рекомендации по правильному приему…
"Кормилец, поилец и опора замечательной семьи": Игорь Николаев поздравил Аркадия Укупника с…
В России увеличили выплаты «Почетным…
Светлана Хоркина рассказала, каким должен быть идеальный…
Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину…
Екатерина Тулупова поделилась совместным снимком с Дмитрием…
Российские ученые создали дешевые «таблетки» для атомных…
"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите…
Lexus LS400 стал основой для мощного автомобиля для…
"За сатанизм выступает": Иван Охлобыстин поскандалил с Германом Стерлиговым из-за священника Дмитрия…
В Китае создали приборы для измерения температуры людей на…
Иван Ургант о пенсии Анастасии Волочковой: «Осталось только ноги…
Красноярские победители на «ПродЭкспо -…
Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара…
LG представила три новых камерофона K-серии в защитном…
Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в…
В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские…
Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого…
Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в…
"Ты — первый во всём": Игорь Николаев поздравил Евгения Кафельникова с днем…
Эксперты обнародовали отчеты из самой большой коллекции околосмертных…
Просмотреть все новости