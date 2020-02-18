Facebook создаст независимый совет для рассмотрения споров по контенту

«Моя разрастающаяся компания нуждается в высококачественном контроле над принятыми решениями. Я поручу данную работу специальной службе, в которую авторы контента могут обратиться и попросить перепроверить их материал», - рассказал Цукерберг.





Бизнесмен считает, что люди мечтают об уверенности в технологичных платформах и хотят наращивания контроля над работой соответствующих ресурсов. В ближайшей перспективе отменное регулирование может нанести делу урон, но Facebook все равно улучшит надзор, поскольку создавалась ради служения обществу.Facebook продолжит отстаивать принципы свободы слова и не станет передавать властям коды от зашифрованных сообщений. Компания не намерена идти на поводу у чиновников даже, если своей политикой вызовет недовольство. За прошлый год сотрудники Facebook удалили 3,2 млрд фальшивых аккаунтов, более 54,5 млн постов о насилии и 4,1 млрд навязчивых рекламных сообщений.